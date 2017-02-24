Турция: женщинам-солдатам разрешили носить хиджаб

Власти Турции сняли запрет на ношение хиджабов женщинам-военным. Данный вопрос рассматривался правительством на протяжении многих лет. Закон, запрещающий носить хиджабы госслужащим приняли в 1980 году.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что запрет на хиджабы является "нелиберальным пережитком прошлого.

Сообщается, что за последнее десятилетие запрет на ношение хибжаба был снят для сотрудников школ, университетов, женщин на государственной службе и в прошлом году для полицейских.

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Новые правила применяются к женщинам — офицерам армии, сержантам и курсантам. Отныне они смогут носить платок под фуражками или беретами, если он не имеет узоров и цвет совпадает с формой, пишет BBC News.