СМИ: во Франции Обаму хотят выдвинуть в президенты

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Поклонники экс-президента США Барака Обамы во Франции хотят выдвинуть его кандидатуру на президентских выборах в европейской стране. Об этом сообщает ABC News.

Как сообщается, в Париже были замечены плакаты с надписью Obama17 и его изображением, а также ссылкой на сайт obama2017.fr.

Инициаторы просят французов подписать петицию за то, чтобы бывший американский лидер принял участие в президентской гонке во Франции. Для этого, полагают организаторы, необходимо собрать 1 млн подписей.

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«Потому что Обама имеет самое подходящее резюме для этой работы», — поясняют свой выбор французские поклонники экс-президента США.

Телеканал подчеркивает, что во всем этом есть одна проблема — президент Франции должен быть французом. Барак Обама таковым не является.

Представитель группы энтузиастов, которые хотят выдвинуть Обаму в президенты Франции, сообщил, что эта идея пришла им в голову за два месяца до того, как кончился срок полномочий 44-го президента.

«Мы мечтали о том, чтобы получить возможность голосовать за того, кого мы действительно обожаем», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Обама занял 12-е место в рейтинге всех президентов США.


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