Грибаускайте назвала Белорусскую АЭС «геополитическим проектом» России

Президент Литвы Даля Грибаускайте
 

Президент Литвы Даля Грибаускайте. Фото: VALDA KALNINA / EPA

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что строящаяся в белорусском Островце АЭС является недружественным проектом России.

По ее мнению, строительство станции на границе направлено против Литвы с целью возможного шантажа и давления, а также препятствования ее синхронизации с Западом.

Грибаускайте подчеркнула, что

Литва должна всеми возможными средствами остановить проект БАЭС и требовать безопасности и прозрачности.

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«Нет сомнений в том, что мы должны выполнить свое домашнее задание — защитить свой рынок от попадания на него электроэнергии с такой станции и ускорять, улучшать процесс синхронизации (ЛЭП с Западом). Таким образом, заниматься своими делами и оценивать этот проект как геополитический и недоброжелательный в отношении Литвы», — сказала президент журналистам.

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