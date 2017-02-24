Грибаускайте назвала Белорусскую АЭС «геополитическим проектом» России

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что строящаяся в белорусском Островце АЭС является недружественным проектом России.
По ее мнению, строительство станции на границе направлено против Литвы с целью возможного шантажа и давления, а также препятствования ее синхронизации с Западом.
Грибаускайте подчеркнула, что
Литва должна всеми возможными средствами остановить проект БАЭС и требовать безопасности и прозрачности.
«Нет сомнений в том, что мы должны выполнить свое домашнее задание — защитить свой рынок от попадания на него электроэнергии с такой станции и ускорять, улучшать процесс синхронизации (ЛЭП с Западом). Таким образом, заниматься своими делами и оценивать этот проект как геополитический и недоброжелательный в отношении Литвы», — сказала президент журналистам.Еще по этой теме