Песков сообщил даты визита Эрдогана в Москву

 

Фото: AP/Scanpix

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Москву и проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным 9-10 марта. Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 24 февраля, передает ТАСС.

По его словам, такие переговоры планируются, и «дата визита согласована». Ранее о ней сообщили турецкие СМИ, однако официального подтверждения не было.

О том, что лидеры двух стран встретятся весной Песков заявлял в конце января.

Тогда он отмечал, что активно ведется подготовка к проведению этих переговоров.

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10 октября 2016 года президент России Владимир Путин принял участие в работе Международного энергетического конгресса в Стамбуле. Там он также провел переговоры с Эрдоганом. По их итогам Москва и Анкара, в частности, договорились активизировать сотрудничество между спецслужбами двух стран.

До этого лидеры двух стран встречались 3 сентября в китайском Ханчжоу в преддверии саммита G20. В августе турецкий президент посетил с визитом Санкт-Петербург.

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