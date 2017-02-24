Осужденного по ошибке итальянца освободили после 20 лет тюрьмы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Осужденного за убийство итальянца признали невиновным и освободили после того, как он провел в тюрьме около 20 лет. Об этом в четверг, 23 февраля, пишет издание La Stampa.

По его данным, речь идет о 55-летнем жителе города Фраганьяно, провинция Таранто, Анджело Массаро (Angelo Massaro). Ранее суд города Катанзаро счел, что он виновен в совершенном 22 октября 1995 года убийстве Лоренцо Ферсуреллы (Lorenzo Fersurella), и приговорил его к 24 годам лишения свободы.

Обвинения было построено на данных прослушки и полученных от информатора сведениях, который утверждал, что об участии Массаро в преступлении ему сообщили третьи лица. Впоследствии

выяснилось, что услышанное было неправильно истолковано, кроме того, адвокат осужденного сумел доказать, что в ночь убийства его клиент находился в другом месте.

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В результате тот же суд города Катанзаро удовлетворил прошение об апелляции и вынес решение об освобождении Массаро. Теперь защите итальянца предстоит оценить возможность потребовать компенсацию от министерства юстиции за незаконное лишение свободы.

Как заявил по выходе из тюрьмы сам Массаро, ничто не искупит перенесенных им за 20 лет страданий, однако он намерен добиться справедливости и того, чтобы допустившие в отношении него ошибку понесли наказание.

За годы заключения итальянец закончил юридический факультет университета Катанзаро.

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