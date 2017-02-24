Воевавшие в Сирии моряки пожаловались Путину на натовские корабли

Военные моряки на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщили, что порядка восьми кораблей НАТО находились рядом с российской корабельной группировкой, действовавшей у берегов Сирии. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщает «Интерфакс».

«Рядом с нами решали задачи корабли НАТО. Постоянно на переходе из Средиземного моря в назначенный район и обратно рядом с нами находилось около восьми кораблей НАТО. И действия их носили далеко не дружественный характер», — отметили военнослужащие Северного флота.

Путин в свою очередь сказал, что силы российских ВМФ были направлены к берегам Сирии по его инициативе.

«Вы блестяще справились с поставленными задачами»,

— подчеркнул глава государства.

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Он также заявил, что опыт, приобретенный моряками в ходе выполнения этой боевой работы, будет внимательно изучаться и использоваться в будущем.

В День защитника Отечества верховный главнокомандующий встретился с офицерами Северного флота,

отличившимися при выполнении задач у побережья Сирии в акватории Средиземного моря.

Ранее в феврале корабельная авианосная группа, в составе которой находились тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», вернулась в Североморск.

Поход кораблей в Средиземное море начался в октябре 2016-го. В ноябре министр обороны Сергей Шойгу отчитался, что «Адмирал Кузнецов» впервые в истории ВМФ поучаствовал в боевых действиях — его авиация была задействована в операции против террористов в Сирии.

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