Более 130 турецких дипломатов просят убежища в Германии

В официальные органы ФРГ с просьбой предоставить убежище обратились более 130 турецких дипломатов и членов их семей. Ранее с той же просьбой выступили 40 турецких военнослужащих НАТО в высоких званиях.

Более 130 обладателей турецких дипломатических паспортов обратились в официальные органы Германии с августа 2016 по январь 2017 года с просьбой о предоставлении убежища. Это явствует из ответа министерства внутренних дел ФРГ на запрос депутата бундестага фракции «Зеленых» Озкана Мутлу (Özkan Mutlu), опубликованного в пятницу, 24 февраля.

Среди 136 обратившихся в поисках убежища не только дипломаты, но и члены их семей, также обладающие соответствующими паспортами, уточняет агентство dpa.

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Офицеры и дипломаты

Ранее стало известно, что в январе 2017 года политического убежища в Германии попросили около 40 военнослужащих НАТО из Турции, большинство из которых имеют высокие воинские звания. «Вне всяких сомнений, мы не можем отправить этих солдат обратно в Турцию. Они тут же окажутся в тюрьме», - заявил эксперт фракции ХДС/ХСС в бундестаге по внутренней политике Штефан Майер (Stephan Mayer). Всего в 2016 году число граждан Турции, ищущих убежища в Германии, выросло по сравнению с предыдущим годом в три раза.

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