В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по людям около жилого дома и взорвал гранату

В Екатеринбурге днем 24 февраля неизвестный мужчина открыл стрельбу и взорвал гранату около жилого дома. По данным полиции, в результате пострадал один человек.

Инцидент произошел у дома 31 по Стахановской улице. По словам очевидца, который находился в машине у дома, из подъезда выбежали мужчина и женщина и спрятались за углом; вслед за ними вышел человек, который несколько раз выстрелил в них из травматического оружия, а затем взорвал гранату РГД-5. После этого он скрылся в подъезде.

Мужчина, в которого стрелял злоумышленник, госпитализирован с ранением головы. Осколки гранаты разбили стекла и пробили колеса машины, в которой находился очевидец происшествия; сам он не пострадал.

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О задержании стрелявшего на момент публикации новости не сообщалось. Прибывшие на место полицейские и сотрудники Росгвардии взяли штурмом квартиру, где он предположительно находился, но его там не оказалось, пишет Ura.ru. Полиция проводит поквартирный обход.

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