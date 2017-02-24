Савченко приехала в ДНР навестить украинских военнопленных

Надежда Савченко
 

Надежда Савченко. Фото: AP/Scanpix

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко и руководитель украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан прибыли в Донецк, чтобы навестить украинских военнопленных. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на министерство государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

«Савченко вместе с Рубаном прибыли в Макеевскую колонию для того, чтобы навестить украинских военнопленных», - цитирует «Интерфакс» неназванного представителя министерства обороны ДНР.

На этом фоне в Киеве Савченко обвинили в подстрекательстве украинских военных к совершению государственного переворота в стране,

передает «Украинская правда».

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«На этой неделе она присутствовала на позициях Вооруженных сил Украины и подстрекала военнослужащих оставить свои позиции, прийти в Киев и совершить государственный переворот», - заявила депутат Верховной Рады Татьяна Рычкова с трибуны парламента 24 февраля. По ее словам, свидетелями этого были бойцы 79-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых бригад.

Рычкова попросила зафиксировать ее выступление как депутатский запрос с просьбой проверить действия Савченко на предмет законности.

Депутат обратилась в Генпрокуратуру и СБУ с требованием начать по этому поводу уголовное производство.

Ранее на этой неделе Савченко публично объявила об отказе от депутатской неприкосновенности.

Савченко некогда сама участвовала в военных действиях в Донбассе на стороне Украины. В марте 2016 года она была осуждена российским судом на 22 года колонии по делу об убийстве журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина на востоке Украины. Своей вины она не признала.

25 мая 2016 года ее после помилования президентом РФ Владимиром Путиным обменяли на осужденных на Украине на 14 лет тюрьмы россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова. Украинский президент Петр Порошенко присвоил Савченко звание Героя Украины.

С момента возвращения на родину Савченко неоднократно критиковала коллег по Раде и власти Украины, а также выступала с различными инициативами, противоречащими официальной позиции Киева.

В декабре 2016 года Савченко в Минске встретилась с лидерами ДНР и ЛНР, за что ее резко раскритиковали в Раде. Позже Савченко была исключена из фракции «Батькивщины» в парламенте, ее также вывели из состава украинской делегации ПАСЕ и из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

В январе Савченко заявила, что украинским властям надо отказаться от Крыма, чтобы вернуть Донбасс. Другого мирного пути выхода из тупика в конфликте на востоке Украине она не видит.

В начале февраля Савченко в интервью журналистам назвала Порошенко врагом народа президента Украины Петра. По ее мнению, именно он виновен в том, что украинцы живут все хуже и хуже.


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