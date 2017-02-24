Немецкие исследователи насчитали в мире 18 войн

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Deutsche Welle


Ученые из Гейдельберга квалифицировали вооруженный конфликт в Донбассе как единственную европейскую войну. В Германии они тоже увидели наличие конфликта - на почве ксенофобии.

Число войн в мире в 2016 году несколько снизилось. Ученые Гейдельбергского института исследований международных конфликтов (HIIK) квалифицировали как войны 18 конфликтов, это на один меньше, чем годом ранее. К ним авторы отчета Conflict Barometer, обнародованного в пятницу, 24 февраля, причислили наряду с войнами в Сирии и Афганистане, в частности, боевые столкновения в Йемене и Южном Судане.

Война в Донбассе

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В Европе к войнам был причислен конфликт на Востоке Украины, где жертвами противостояния правительственных войск с пророссийскими сепаратистами, по данным ООН, стали уже примерно 10000 человек.

«Продолжительное состояние войны в Донбассе на Украине остается единственным конфликтом в Европе с высокой степенью насилия», - отметила в данной связи член правления HIIK Зара Энгельберг (Sara Engelberg).

Всего в институте насчитали по всему миру 402 конфликта, 226 из них происходил с применением насилия. В исследовании Conflict Barometer, которое публикуется ежегодно с 1992 года, все конфликты разделяются на пять групп в зависимости от степени их напряженности, использования вооружения, а также последствий - от количества жертв до потоков беженцев.

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