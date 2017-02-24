В Махачкале после гибели 9-летней девочки устроили массовый отстрел собак

Жители Махачкалы пожаловались на массовые убийства бродячих собак после сообщений о гибели девочки.

В Махачкале уже несколько дней местные жители жестоко и бесконтрольно убивают бездомных собак после сообщений в СМИ о том, что 19 февраля в столице республики Дагестан 9-летнюю девочку предположительно загрызла стая собак.

Растиражированная новость в местных СМИ привела к тому, что вскоре в Махачкале начались массовые отстрелы собак, которых, по свидетельствам местных жителей, догхантеры жестоко убивали всевозможными способами, бросая изуродованные трупы прямо на улицах города.

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«Из некоторых тел были, зачем-то, вырезаны внутренние органы»,

— пояснил свидетель кровопролития.

В соцсетях кроме того появились группы, призывающие к убийствам собак.

Местные коммунальщики сообщили, что им приходится часто убирать трупы убитых псов. По мнению многих горожан, «мстители» устроили настоящий беспредел под видом наведения порядка и теперь отстреливают животных рядом с жилыми объектами, создавая угрозу жизни местных жителей.

В соцсетях люди рассказывают о том, что происходит в городе.

"Это ужасно. Сейчас 4.30 утра. И я и мой ребёнок проснулись от звуков стрельбы. Уже час как за окном словно война.

Идёт истребление как собак, так и их щенков. Невыносимо слышать, как они скулят. Самое тяжёлое — объяснить ребёнку, почему после выстрела плачет собачка. Я даже боюсь сегодня выйти с ним на улицу, чтоб не увидеть отстреленных животных или лужи крови, — прокомментировала в инстаграме пользователь sati_eva.

Шокирующие ззаписи и видео, размещенные в Сети, привлекли внимание зоозащитников, которые высказались против негуманного убийства собак, опасаясь, что последствия подобной расправы могут быть непредсказуемы для экосистемы города, сообщает «КП».

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21 февраля на сайте Change.org была опубликована петиция под названием «Прекратите расстрел бездомных собак в Республике Дагестан», которую подписали уже более 14 тысяч человек.

«Расстреливают абсолютно всех беззащитных собак, причем делают это, оставляя окровавленные трупы собак прямо на улицах:

возле детсадов, школ, больниц и т.д. Люди абсолютно потеряли разум. Ужас творится прямо на улицах — на глазах детей, взрослых», — пишет автор обращения жительница Махачкалы Анна Макарова.

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Вместе с тем в социальных сетях многие местные жители приводят совсем иную версию причин гибели ребенка. В частности, пишут, что девочка была изнасилована и убита, после чего тело подкинули бездомным собакам.

Впрочем, многие пользователи уверены, что история с изнасилованием была выдумана для того, чтобы защитить бродячих собак и остановить массовые убийства животных.

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