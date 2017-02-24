Немецкие танки и БМП прибыли в Литву

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Deutsche Welle


На переброску 20 БМП и 6 танков из Баварии в Литву понадобилось несколько дней. Союзнический батальон НАТО в Рукле под немецким командованием полностью укомплектован техникой.

Подразделение тяжелой техники бундесвера в пятницу, 24 февраля, благополучно достигло Литвы, сообщил представитель немецких вооруженных сил. Двадцать боевых машин пехоты Marder и 6 танков Leopard 2 были по железной дороге доставлены на станцию Шештокай. Из Шештокая их перевезут в место постоянной дислокации - на военную базу Рукла.

На преодолении пути до Литвы тяжелой технике понадобилось несколько дней.

21 февраля состав отправился в путь из баварского Графенвёра. Таким образом, Германия завершила материальное обеспечение военной базы в Рукле. С середины января в Литву было отправлено 120 контейнеров военных грузов и 200 транспортных средств. Около 300 немецких солдат уже находятся на базе, еще 150 будут передислоцированы туда в ближайшее время.

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Четыре батальона на восточном фланге НАТО

Североатлантический альянс на июльском саммите принял решение о переброске четырех батальонов НАТО на восточный фланг в страны Балтии и Польшу в качестве гарантии их безопасности на фоне действий России на Украине.

Германия будет осуществлять командование международным союзническим батальоном НАТО в Литве, общая численность которого составит около 1200 человек. США будут командовать в Польше, британцы - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.

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