На конференции Трампа раздали российские флаги

В США участникам конференции консерваторов, на которой 24 февраля выступал президент страны Дональд Трамп, раздали флажки с российским триколором и фамилией президента.

Об этом сообщил журналист Politico Тим Альберте в Twitter.

Трое из присутствовавших рассказали ему, что флажки начал раздавать неизвестный человек, когда Трамп поднимался на сцену. Они приняли мужчину за сотрудника конференции.

Twitter

Here's up-close from #CPAC2017 attendee who kept his. Again -- says he just saw red, white and blue and made no connection to Russia. pic.twitter.com/LYdY7gahVU— Tim Alberta (@TimAlberta) 24 февраля 2017 г.