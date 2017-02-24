США впервые разместят в Европе истребители F-35

 

Фото: AP/Scanpix

Вашингтон впервые дислоцирует в Европе многофункциональные истребители пятого поколения F-35A. Об этом сообщил глава Боевого командования ВВС США генерал Герберт Карлайл на встрече с группой журналистов, передает в пятницу, 24 февраля, ТАСС.

«Я бы ожидал их развертывания весной-летом. Европа, разумеется, является тем местом, куда мы хотели бы направить эти самолеты. Поэтому я вижу, что это произойдет», — приводит агентство слова Карлайла.

По его словам, у США есть также планы направлять эти истребители в Тихоокеанский регион. Кроме того предполагается, что не в текущем году, а позднее они будут дислоцированы и на Ближнем Востоке.

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В январе сообщалось, что США впервые отправили истребители F-35 на службу за рубеж. Эскадрилья Корпуса морской пехоты была размещена в Японии — на американской военной базе Ивакуни в южной части острова Хонсю.

F-35 Lightning II — семейство перспективных малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой которого с 2001 года занимается корпорация Lockheed Martin. Истребитель должен выпускаться в трех вариантах: A (обычный для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для морской пехоты) и C (палубный для морской авиации). Первая эскадрилья F-35B авиации КМП достигла боевой готовности в августе 2015 года, F-35A ВВС США — в августе 2016-го.

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