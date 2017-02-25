Сотрудники миграционной службы США задержали сына Мохаммеда Али

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Сын боксера Мохаммеда Али был задержан в международном аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде. Как пишет издание Miami New Times, инцидент произошел 7 февраля, когда Мохаммед Али-младший возвращался с Ямайки вместе с матерью Халилой.

Мужчина был вынужден в течение двух часов беседовать с сотрудниками миграционной службы, которые, в частности, задавали ему вопросы о вероисповедании (Али-младший является мусульманином). Бывший федеральный прокурор и друг семьи Крис Манчини отметил, что криминального прошлого у сына именитого боксера нет, а сам он является гражданином США. Манчини также выразил уверенность в том, что инцидент связан с законом президента Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики.

«Это возмутительно (...) В этой стране мы не занимаемся дискриминацией на религиозной почве», — отметил он.

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Miami New Times отмечает, что Халилу Али в аэропорту не задерживали, так как она показала фотографию с бывшим супругом.

Американский боксер Мохаммед Али ушел из жизни 3 июня 2016 года в возрасте 74 лет. Спортсмен женился на Белинде Бойд (после принятия ислама сменила имя на Халилу Али) в 1967 году. Это был его второй брак, который продлился 10 лет. У пары родилось четверо детей.


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