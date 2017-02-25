Отменены переговоры США с чиновниками Северной Кореи

 

Фото: REUTERS/Scanpix

США отказались от переговоров с чиновниками Северной Кореи, утверждает The Wall Street Journal. Переговоры, намеченные на начало марта, отменили после того, как госдепартамент отказал в американской визе эмиссару из Пхеньяна.

Причина отказа в визе не уточняется. При этом WSJ напоминает о действиях КНДР, которые вполне можно расценить как провокации: запуск ракеты во время переговоров президента США Дональда Трампа и премьера Японии Синдзо Абэ, а также предполагаемую вовлеченность в убийство единокровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына. В субботу полиция Малайзии сообщила, что готова выдать ордер на задержание по этому делу северокорейского дипломата.

Как напоминает РИА «Новости»,

встреча между главой департамента по делам США в МИД КНДР Цой Сон Хви американскими представителями должна была состояться 1 и 2 марта в Нью-Йорке.

Соединенные Штаты должны были представлять Роберт Галуччи, глава группы переговорщиков во время северокорейского ядерного кризиса 1994 года, и Виктор Ча, занимавшийся вопросами безопасности в азиатском регионе при президенте Джордже Буше-младшем.

Реклама

О планируемых переговорах ранее со ссылкой на источники сообщала газета The Washington Post. В субботу Reuters в Госдепартаменте заявили, что планов таких и не было. Там отказались комментировать индивидуальные случаи выдачи либо отказа в визе.

Переговоры могли стать первыми контактами между властями США и КНДР с момента вступления в должность президента Дональда Трампа.

Предполагается, что на встрече США могли поднять вопрос об освобождении двух американцев, задержанных в Северной Корее.

В новогоднем обращении к нации лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал, что в ближайшее время страна проведет испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Трамп в своем Twitter заявил, что «этого не произойдет», не вдаваясь в детали.

Еще по этой теме
Глава Пентагона пригрозил КНДР «сокрушительным ответом» на применение ядерного оружия

Глава Пентагона пригрозил КНДР «сокрушительным ответом» на применение ядерного оружия

КНДР запустила баллистическую ракету; Трамп пообещал принять меры

КНДР запустила баллистическую ракету; Трамп пообещал принять меры

Южная Корея информирует жителей КНДР об убийстве Ким Чон Нама

Южная Корея информирует жителей КНДР об убийстве Ким Чон Нама


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 29000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 69000 EUR

reklama.vesti.lv

Дмитрий Тарасов: Лучше вообще не жить Showbiz

Дмитрий Тарасов: Лучше вообще не жить

Гордон показала рожденного в муках сына Showbiz

Гордон показала рожденного в муках сына

Космический грузовик Dragon со второй попытки пристыковался к МК Hi-Tech

Космический грузовик Dragon со второй попытки пристыковался к МК

Бегите без оглядки: 5 знаков Зодиака, которые задушат вас ревнос Wo&Men

Бегите без оглядки: 5 знаков Зодиака, которые задушат вас ревнос

В Москве экстренно госпитализирована солистка группы «Мираж» Showbiz

В Москве экстренно госпитализирована солистка группы «Мираж»

КНДР

TVNET спрашивает

Какой должна быть в Латвии минимальная зарплата? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
46 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Сдают Дом, Юрмала
Сдают Дом, Юрмала 1300 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ZĪMOLA VADĪTĀJU
ZĪMOLA VADĪTĀJU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
SERTIFICĒTU ARHITEKTU
RAŽOŠANAS VADĪTĀJA VIETNIEKS/-CE ...
RAŽOŠANAS VADĪTĀJA VIETNIEKS/-CE ...
PĀRDEVĒJI-KONSULTANTI
PĀRDEVĒJI-KONSULTANTI
http://alkoutlet.lv

Темы

 