Отменены переговоры США с чиновниками Северной Кореи

США отказались от переговоров с чиновниками Северной Кореи, утверждает The Wall Street Journal. Переговоры, намеченные на начало марта, отменили после того, как госдепартамент отказал в американской визе эмиссару из Пхеньяна.

Причина отказа в визе не уточняется. При этом WSJ напоминает о действиях КНДР, которые вполне можно расценить как провокации: запуск ракеты во время переговоров президента США Дональда Трампа и премьера Японии Синдзо Абэ, а также предполагаемую вовлеченность в убийство единокровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына. В субботу полиция Малайзии сообщила, что готова выдать ордер на задержание по этому делу северокорейского дипломата.

Как напоминает РИА «Новости»,

встреча между главой департамента по делам США в МИД КНДР Цой Сон Хви американскими представителями должна была состояться 1 и 2 марта в Нью-Йорке.

Соединенные Штаты должны были представлять Роберт Галуччи, глава группы переговорщиков во время северокорейского ядерного кризиса 1994 года, и Виктор Ча, занимавшийся вопросами безопасности в азиатском регионе при президенте Джордже Буше-младшем.

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О планируемых переговорах ранее со ссылкой на источники сообщала газета The Washington Post. В субботу Reuters в Госдепартаменте заявили, что планов таких и не было. Там отказались комментировать индивидуальные случаи выдачи либо отказа в визе.

Переговоры могли стать первыми контактами между властями США и КНДР с момента вступления в должность президента Дональда Трампа.

Предполагается, что на встрече США могли поднять вопрос об освобождении двух американцев, задержанных в Северной Корее.

В новогоднем обращении к нации лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал, что в ближайшее время страна проведет испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Трамп в своем Twitter заявил, что «этого не произойдет», не вдаваясь в детали.

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