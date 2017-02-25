Спустя месяц любовница известного диджея и бизнесмена рассказала подробности трагедии

Сотрудникам ГСУ СК РФ по Москве удалось допросить самого важного свидетеля в громком деле о гибели создателя известного московского ночного клуба Soho Rooms Сергея Ткаченко.

Еще по этой теме Видео смертельного падения известного диджея и бизнесмена с 19-го этажа попало в Сеть 29 января 2017 г.

Как пишет Life, Мария Радуль в течение длительного времени по разным причинам уклонялась от дачи показаний и не являлась к следователю. Однако недавно она все-таки рассказала, почему ее возлюбленный выпал из окна.

Мария Радуль поведала, что Сергей вылез из окна на карниз дома «ради шутки».

Реклама

«Бросаться он не хотел, просто напугать меня. Потом, правда, понял, что вернуться назад не сможет. Я собиралась его вытащить, но он сказал, чтобы я вызвала охрану и принесла простыню. «Я тут ещё повишу» — после этих слов он сразу сорвался вниз», — сообщила девушка правоохранителям.

Также она вспомнила неизвестные ранее детали того злополучного утра.

«Обычно он ленится, особенно если мы с вечера где-то гуляли, и подолгу проводит время в кровати. А в то утро он неожиданно сделал мне сюрприз и принёс завтрак в постель из ресторана. Я очень удивилась», — отметила Мария Радуль.

Причины поступка Сергея девушке стали понятны уже после его смерти.

Instagram

На взлет , в столицу ! #хорошоотдохнули😊 A post shared by Sergey Jeff (@sergeyjeff) on Jan 9, 2017 at 3:28am PST

«Когда я стояла возле его тела, уже спущенного вниз, ко мне подошла Русалина — девушка, с которой он много общался в последнее время, фитнес-инструктор. Я обращала внимание на их слишком тесное общение. Она приобняла меня за плечо и, глядя на его тело, прошептала мне на ухо: «А Серёжа сегодня со мной завтракал!» После этого она отошла в сторону и уже оттуда бросила мне: «Тварь!» Я ей что-то ответила, но что именно — не помню, так как находилась в шоковом состоянии», — сказала Мария.

Как писал TopNews, 29 января 2017 года основатель элитного столичного ночного клуба Soho Rooms Сергей Ткаченко выпал с 20 этажа в Москве и погиб.