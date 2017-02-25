Спустя месяц любовница известного диджея и бизнесмена рассказала подробности трагедии

 

Фото: скриншот

Сотрудникам ГСУ СК РФ по Москве удалось допросить самого важного свидетеля в громком деле о гибели создателя известного московского ночного клуба Soho Rooms Сергея Ткаченко.

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Как пишет Life, Мария Радуль в течение длительного времени по разным причинам уклонялась от дачи показаний и не являлась к следователю. Однако недавно она все-таки рассказала, почему ее возлюбленный выпал из окна.

Мария Радуль поведала, что Сергей вылез из окна на карниз дома «ради шутки».

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«Бросаться он не хотел, просто напугать меня. Потом, правда, понял, что вернуться назад не сможет. Я собиралась его вытащить, но он сказал, чтобы я вызвала охрану и принесла простыню. «Я тут ещё повишу» — после этих слов он сразу сорвался вниз», — сообщила девушка правоохранителям.

Также она вспомнила неизвестные ранее детали того злополучного утра.

«Обычно он ленится, особенно если мы с вечера где-то гуляли, и подолгу проводит время в кровати. А в то утро он неожиданно сделал мне сюрприз и принёс завтрак в постель из ресторана. Я очень удивилась», — отметила Мария Радуль.

Причины поступка Сергея девушке стали понятны уже после его смерти.

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На взлет , в столицу ! #хорошоотдохнули😊

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«Когда я стояла возле его тела, уже спущенного вниз, ко мне подошла Русалина — девушка, с которой он много общался в последнее время, фитнес-инструктор. Я обращала внимание на их слишком тесное общение. Она приобняла меня за плечо и, глядя на его тело, прошептала мне на ухо: «А Серёжа сегодня со мной завтракал!» После этого она отошла в сторону и уже оттуда бросила мне: «Тварь!» Я ей что-то ответила, но что именно — не помню, так как находилась в шоковом состоянии», — сказала Мария.

Как писал TopNews, 29 января 2017 года основатель элитного столичного ночного клуба Soho Rooms Сергей Ткаченко выпал с 20 этажа в Москве и погиб.


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