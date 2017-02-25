Памятку Госдепа по борьбе с утечками информации «слили» журналистам

Рекс Тиллерсон
 

Рекс Тиллерсон. Фото: AP/Scanpix

Четырехстраничная памятка Госдепа США по борьбе с утечками информации попала в руки к журналистам. О «сливе» документа и его содержимом сообщает The Washington Post.

Как утверждается в материале издания, 20 февраля юридический советник Госдепартамента Ричард Вайсек (Richard Visek) подготовил памятку для госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Документ начинается с подробного объяснения, как Тиллерсону нужно обращаться с «несекретной», но деликатной информацией, которую не стоит выставлять на всеобщее обозрение: например, с данными, касающимися внутренней работы возглавляемого им Госдепартамента.

По мнению Вайсека, если подобные сведения становятся достоянием общественности, то это наносит вред принятию обоснованных политических решений, а также репутации учреждения, откуда произошла утечка.

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Журналисты The Washington Post считают, что с помощью «сливов» Госдеп может гораздо более эффективно влиять на политику президента США Дональда Трампа, чем при прямом взаимодействии. Например, после антимигрантского указа Трампа около 900 служащих Госдепартамента подвергли его решение критике. Однако, до того, как они успели подать официальные жалобы, их заявления уже были опубликованы в СМИ.


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