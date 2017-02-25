США жестко раскритиковали Россию за неприятие резолюции по Сирии

Постпред США при ООН Никки Хейли назвала Россию «нянькой сирийского режима» из-за планов Москвы наложить вето на резолюцию о новых санкциях против Сирии.

По ее словам намерение Москвы заблокировать резолюцию, принятую США, Францией и Британией после применения химоружия Дамаском, выглядит смешным.

«Это смешно. Как долго Россия планирует служить нянькой сирийскому режиму и придумывать отговорки?» — заявила Хейли.

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Ранее заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков высказал мнение, что проект резолюции «заранее предрешает результаты расследования», которое проводят эксперты ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). По его словам, на комиссию ООН «оказывается огромное давление с целью получить односторонний результат расследования».

Проект резолюции, предложенный Великобританией и Францией, предусматривает запрет на поставки вертолетов властям Сирии, а также армии и государственным структурам страны.

Ранее в Human Rights Watch заявили, что в конце 2016 года армия сирийского лидера Башара Асада не менее восьми раз применила химоружие в боях за Алеппо. Правозащитники ссылались на слова очевидцев и видео и фотографии в социальных сетях.