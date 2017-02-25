Президент Зимбабве устроил вечеринку за 2 млн евро

Президент Зимбабве Роберт Мугабе на фоне глубокого экономического кризиса в стране потратил на праздничную вечеринку в честь своего 93-летия потратил 2 млн евро.

Самый старый глава государства в мире устроил праздник для нескольких тысяч гостей из правящей партии Зимбабвийский африканский национальный союз (ЗАНС) в удаленном от столицы городе Матопос. Гостей угощали 93-килограммовым тортом в виде Зимбабве, поскольку «в Зимбабве его (Мугабе – ред.) все любят».

Сам Мугабе на праздник надел костюм, украшенный собственными изображениями и партийными цветами. Его жена Грейс, которую считают возможной преемницей президента, имела похожий наряд.

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В своем праздничном выступлении, длившемся более часа, Мугабе заявил, что после 37 лет правления не намерен отдавать власть.

«Люди, которые формируют свои собственные группки, говорят, что Мугабе должен уйти. И я спрашиваю себя, куда же я пойду?», – сказал президент Зимбабве.

Как сообщал Корреспондент.net, жена Мугабе уверена, что даже труп ее мужа победит на выборах в Зимбабве. Она пообещала так сделать, когда президент умрет.

Напомним, в сентябре прошлого года Мугабе принял участие в открытии памятника самому себе, а в декабре объявил, что будет баллотироваться на новый срок.

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