Трамп отказался присутствовать на ежегодном ужине с корреспондентами Белого дома

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. Это мероприятие традиционно проходит в присутствии видных политиков, журналистов и знаменитостей, отмечает агентство Reuters.

«Я не буду присутствовать на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в этом году. Передавайте мои наилучшие пожелания и хорошего вам вечера», - написал Трамп на своей странице в Twitter.

По данным Reuters, ужин состоится в Вашингтоне 29 апреля.

Роль организаторов мероприятия обычно берут на себя такие крупные СМИ, как Bloomberg или The New Yorker, однако в этом году они подобную инициативу решили не проявлять в связи с политикой Белого дома.

Реклама

Отметим, что в пятницу администрация Белого дома отказалась впустить на пятничный брифинг пресс-секретаря Шона Спайсера сотрудников ряда крупнейших в США изданий и телеканалов, таких как CNN, The New York Times, Politico, The Los Angeles Times и BuzzFeed. Некоторые из этих организаций Трамп ранее назвал «врагами американского народа».

В The New York Times недопуск на брифинг встретили крайне раздражительно.

«Такого в Белом доме никогда не было за всю нашу долгую историю освещения различных администраций от разных партий.

Свободный доступ прессы к прозрачному правительству - очевидная необходимость для интересов нации», - заявил редактор газеты Дин Бакет.

С критикой администрации выступила и Ассоциация корреспондентов при Белом доме, которая выразила властям «решительный протест».



Подробнее: http://www.newsru.com/world/26feb2017/trumppress.html

Еще по этой теме
На конференции Трампа раздали российские флаги

На конференции Трампа раздали российские флаги

Трамп назвал CNN и New York Times анекдотом

Трамп назвал CNN и New York Times анекдотом

Трамп призвал своих сторонников устроить многомиллионный митинг

Трамп призвал своих сторонников устроить многомиллионный митинг


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 73000 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 179000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 42000 EUR

reklama.vesti.lv

В США назвали самые надежные автомобили Hi-Tech

В США назвали самые надежные автомобили

Дрон снял попытку нападения акулы на серфера в Австралии Hi-Tech

Дрон снял попытку нападения акулы на серфера в Австралии

Стас Пьеха воссоединился с отцом Showbiz

Стас Пьеха воссоединился с отцом

«Старушка» Брежнева вышла в свет без белья Showbiz

«Старушка» Брежнева вышла в свет без белья

Доказано: алкоголики живут дольше трезвенников Wo&Men

Доказано: алкоголики живут дольше трезвенников

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
46 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Сдают Дом, Юрмала
Сдают Дом, Юрмала 1300 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
RAŽOŠANAS VADĪTĀJA VIETNIEKS/-CE ...
RAŽOŠANAS VADĪTĀJA VIETNIEKS/-CE ...
PĀRDEVĒJI-KONSULTANTI
PĀRDEVĒJI-KONSULTANTI
SERVISA INŽENIERIS/-E
SERVISA INŽENIERIS/-E
FIELD SERVICE ENGINEER
FIELD SERVICE ENGINEER
http://alkoutlet.lv

Темы

 