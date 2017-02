Трамп отказался присутствовать на ежегодном ужине с корреспондентами Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. Это мероприятие традиционно проходит в присутствии видных политиков, журналистов и знаменитостей, отмечает агентство Reuters.

«Я не буду присутствовать на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в этом году. Передавайте мои наилучшие пожелания и хорошего вам вечера», - написал Трамп на своей странице в Twitter.

По данным Reuters, ужин состоится в Вашингтоне 29 апреля.

Роль организаторов мероприятия обычно берут на себя такие крупные СМИ, как Bloomberg или The New Yorker, однако в этом году они подобную инициативу решили не проявлять в связи с политикой Белого дома.

Отметим, что в пятницу администрация Белого дома отказалась впустить на пятничный брифинг пресс-секретаря Шона Спайсера сотрудников ряда крупнейших в США изданий и телеканалов, таких как CNN, The New York Times, Politico, The Los Angeles Times и BuzzFeed. Некоторые из этих организаций Трамп ранее назвал «врагами американского народа».

В The New York Times недопуск на брифинг встретили крайне раздражительно.

«Такого в Белом доме никогда не было за всю нашу долгую историю освещения различных администраций от разных партий.

Свободный доступ прессы к прозрачному правительству - очевидная необходимость для интересов нации», - заявил редактор газеты Дин Бакет.

С критикой администрации выступила и Ассоциация корреспондентов при Белом доме, которая выразила властям «решительный протест».





