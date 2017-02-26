Белый дом рассматривает выход из Совета ООН по правам человека

В администрации Трампа ставят под вопрос состав Совета и его эффективность.

Белый дом рассматривает возможность выхода США из Совета по правам человека (СПЧ) ООН, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что пока эта инициатива не значится в официальной повестке, однако ведется ее обсуждение.

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В администрации президента США Дональда Трампа, по данным источника издания, ставят под вопрос состав СПЧ, а также его эффективность в целом.

«Несколько запросов приходило из офиса госсекретаря о том, что он сомневается в необходимости присутствия США в составе Совета по правам человека ООН», − сообщил источник.

По информации, полученной изданием, США могут решиться на этот шаг из-за того, что Совет, вероятно, оказывал влияние на принятие резолюции ООН, осуждающей поселенческую деятельность Израиля.

В конечном итоге, решение о возможном выходе США из Совета будут принимать госсекретарь Рекс Тиллерсон, постпред США при ООН Никки Хейли и сам президент Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что администрация президента США готовит указ о сокращении финансирования ООН и других международных организаций.

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