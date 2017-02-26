Годовщина аннексии Крыма. Порошенко пообещал продолжить борьбу

По словам президента, Россия взяла на полуострове в заложники миллионы людей

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что три года назад Российская Федерация прибегла к открытой агрессии и захватила Крым, взяв в заложники миллионы людей.

Об этом говорится в обращении главы государства по случаю третьей годовщины начала сопротивления российской оккупации Крыма в Facebook. «Три года назад жители Крыма вышли на мирный марш, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Украиной. На следующий день РФ прибегла к открытой агрессии и захватила полуостров, взяв в заложники миллионы людей», - написал Порошенко

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Facebook

Также президент отметил нарушение прав человека, которое сейчас имеет место на полуострове со стороны России. «Мы не оставим наших сограждан во временно оккупированном Россией Крыму без поддержки.

Украина сумела на высоком международном уровне — в ООН — закрепить за Россией статус оккупационной власти, которая несет ответственность за грубое нарушение прав человека

на временно оккупированной территории Украины — Автономной Республике Крым и городе Севастополь. Весь цивилизованный мир знает, что Крым — это Украина. Мы продолжаем борьбу», — добавил президент.

Сегодня в Украине отметят День крымскотатарского сопротивления российской оккупации. В частности, 26 февраля в Киеве состоится международный форум «Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира». Кроме того, на Аллее Небесной Сотни, в 14.00 состоится Марш солидарности с крымскотатарским народом, украинцами и людьми других национальностей, проживающими в Крыму.

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