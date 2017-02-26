В Тульской области муж-ревнивец заживо сжег супругу и еще троих друзей

В Тульской области мужчина поджег дом, в котором его жена распивала алкоголь вместе с четырьмя знакомыми - лишь одному удалось выжить.

Четыре человека стали жертвами пожара в частном жилом доме в городе Богородицке Тульской области. Хозяин дома госпитализирован с ожогами 20% кожного покрова.

Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Общая площадь возгорания составила 36 кв. метров.

По факту смерти четырех человек на пожаре в Тульской области возбуждено уголовное дело по п.п. «а, е» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более человек общественно опасным способом), сообщает СКР.

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Уже задержан подозреваемый - 35-летний местный житель. По версии следствия, в частном доме в городе Богородицке Тульской области компания из пяти человек (30-летний хозяин дома, двое мужчин 32 и 36 лет и двое женщин 33 и 39 лет) распивали спиртное. Около трех ночи к коттеджу пришел супруг младшей из участниц застолья. Из ревности он поджег террасу.

Вспыхнул пожар, выбраться сумел лишь хозяин дома. Гости погибли, предположительно, от отравления угарным газом.

В настоящее время следователями продолжается проводиться комплекс необходимых следственных и процессуальных мероприятий. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

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