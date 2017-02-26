В России выпустили из колонии активиста Дадина

Дадин стал первым в России человеком, осужденным за неоднократные нарушения правил проведения митингов.

В воскресенье, 26 февраля, осужденный за нарушения правил проведения митингов активист Ильдар Дадин освобожден из колонии в Алтайском крае, сообщает ТАСС.

Супруга Дадина Анастасия Зотова сообщила, что ее муж вышел на свободу и сейчас они решают как поедут домой.

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«Ильдара выпустили. В ближайшее время мы решим, как поедем домой. Может, на поезде поедем в связи с тем, что билеты на самолет дорогие», - сказала она. Напомним, что Дадин стал первым в России человеком, осужденным за неоднократные нарушения правил проведения митингов. Ему было назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы.

Дело Ильдара Дадина получило международную известность из-за скандала с пытками. Попав в колонию №7 в Карелии, Дадин заявил, что его пытают. Федеральная служба исполнения наказаний отрицала эти обвинения. Несмотря на это, осужденного перевели в другое исправительное учреждение.

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