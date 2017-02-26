В России выпустили из колонии активиста Дадина

Российский активист Ильдар Дадин
 

Российский активист Ильдар Дадин. Фото: AP/Scanpix

Дадин стал первым в России человеком, осужденным за неоднократные нарушения правил проведения митингов.

В воскресенье, 26 февраля, осужденный за нарушения правил проведения митингов активист Ильдар Дадин освобожден из колонии в Алтайском крае, сообщает ТАСС.

Супруга Дадина Анастасия Зотова сообщила, что ее муж вышел на свободу и сейчас они решают как поедут домой.

Реклама

«Ильдара выпустили. В ближайшее время мы решим, как поедем домой. Может, на поезде поедем в связи с тем, что билеты на самолет дорогие», - сказала она. Напомним, что Дадин стал первым в России человеком, осужденным за неоднократные нарушения правил проведения митингов. Ему было назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы.

Дело Ильдара Дадина получило международную известность из-за скандала с пытками. Попав в колонию №7 в Карелии, Дадин заявил, что его пытают. Федеральная служба исполнения наказаний отрицала эти обвинения. Несмотря на это, осужденного перевели в другое исправительное учреждение.

Еще по этой теме
Российского оппозиционера Дадина отправили в колонию в Алтайский край

Российского оппозиционера Дадина отправили в колонию в Алтайский край


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 177000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 103000 EUR
Дом
Дом, Jaunmārupe, 90000 EUR

reklama.vesti.lv

Бегите без оглядки: 5 знаков Зодиака, которые задушат вас ревнос Wo&Men

Бегите без оглядки: 5 знаков Зодиака, которые задушат вас ревнос

От Украины на «Евровидении-2017» выступит рок-группа O.Torvald Showbiz

От Украины на «Евровидении-2017» выступит рок-группа O.Torvald

Пикантный снимок Ани Лорак восхитил поклонников Showbiz

Пикантный снимок Ани Лорак восхитил поклонников

В США назвали самые надежные автомобили Hi-Tech

В США назвали самые надежные автомобили

Сервис Google Earth снял на видео снежного человека Hi-Tech

Сервис Google Earth снял на видео снежного человека

TVNET спрашивает

Как часто вы путешествуете? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Сдают Дом, Юрмала
Сдают Дом, Юрмала 1300 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PIEGĀDES ĶĒDES KONTROLIERIS(-E) ...
PIEGĀDES ĶĒDES KONTROLIERIS(-E) ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 