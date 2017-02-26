В России проходит марш памяти Немцова

В Москве и других городах России проходит марш памяти политика Бориса Немцова, убитого два года назад на мосту около Кремля. В Москве шествие стартует от Страстного бульвара и пройдет до проспекта Сахарова. После него участники возложат цветы на месте убийства - на Большом Москворецком мосту. «Эхо Москвы» сообщает, что у места сбора в несколько рядов стоит коммунальная техника, присутствует полиция. Участников пропускают через 32 рамки металлоискателей.

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"Heroes don't die!" crowd chants at opposition march 2 yrs after Nemtsov's murder. Ink has just been thrown in his colleague Kasyanov's face pic.twitter.com/m1iYLkgT8c— Alec Luhn (@ASLuhn) 26 февраля 2017 г.

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Перед маршем

Один из организаторов марша Михаил Шнейдер заявил «Новой газете», что в этом году полицейской цензуры в отношении плакатов не будет: «Никаких ограничений на пронос флагов мэрия не ставила. Естественно, они не должны носить экстремистского характера и соответствовать цели мероприятия. Не полиция будет определять, какой плакат подходит, а какой - нет. Прошлогодней цензуры в этом плане не будет. А организаторы на рамках будут проверять, соответствует ли плакат теме шествия».

При этом «Грани.ру» в Twitter сообщают, что на шествие не пустили мужчину с флагом Украины, и сделала это полиция.





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Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела об убийстве Немцова в начале октября. На скамье подсудимых оказались Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, являющиеся предполагаемыми исполнителями убийства. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное организованной группой по найму») и ч. 3 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов»).

По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона «Север» Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно. С ноября 2015 года он находится в международном розыске. Расследование в отношении Мухудинова и иных неустановленных лиц выделено в отдельное производство.

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На месте убийства Немцова сейчас так pic.twitter.com/KwLYmuWUT0— Philipp Kireev (@mynameisphiIipp) 26 февраля 2017 г.

В Новосибирске на акцию пришли сто человек

В Новосибирске на акцию памяти Бориса Немцова собралось около ста человек. Они прошли по Красному проспекту до Нарымского сквера, где возле памятника жертвам политических репрессий провели траурный митинг. Шествие и митинг были согласованы властями Новосибирска, но участникам акции муниципалитет запретил брать в руки лозунги, разрешив только фотографии. Поэтому собравшиеся приходили только с цветами и плакатами с изображениями Бориса Немцова.

«Спасибо уже и на том, что вообще разрешили акцию. Во всех соседних городах запрещено полностью публичное упоминание о Борисе Немцове, любые публичные акции. Поэтому мы не стали спорить и пошли с властями на компромисс. Хотя подобная акция, не предполагающая лозунгов, кроме как портретов убитого человек, считается траурной акцией и вообще не подлежит никакому согласованию», - заявил «Свободе» один из организаторов Андрей Гладченко.













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