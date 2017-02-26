Стали известны результаты вскрытия Ким Чон Нама

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Экспертиза в Малайзии подтвердила смерть брата северокорейского лидера от паралича в результате отравления.

Минздрав Малайзии сообщил о результатах вскрытия тела убитого брата лидера КНДР Ким Чен Ына, передает Associated Press.

Данные аутопсии свидетельствуют о том, что Ким Чон Нам скончался от серьезного паралича, который наступил вследствие отравления нервно-паралитическим ядом.

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Напомним, ранее полиция сообщила, что на лице и глазах брата северокорейского лидера обнаружили запрещенное химическое оружие VX. По данным правоохранителей, две девушки, которые в настоящий момент находятся под стражей, нанесли запрещенное вещество на лицо Ким Чон Нама. Как заверил министр здравоохранения Малайзии, после инцидента с братом Ким Чен Ына о других подобных случаях не сообщалось.

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