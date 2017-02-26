Порошенко пообещал не оставить без поддержки сограждан в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не оставит «сограждан» в Крыму без поддержки. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Порошенко обвинил Россию в «грубом нарушении прав человека» на полуострове и пообещал «продолжить борьбу». Он подчеркнул, что Украине удалось закрепить для России статус страны-агрессора на высшем уровне - в ООН. Президент Украины подчеркнул: «весь цивилизованный мир» знает, что Крым принадлежит Украине.

В Крыму в ответ на это заявили, что хорошо помнят "заботу" Порошенко в виде разного рода блокад.

"Жители Крыма были бы благодарны Порошенко, если он оставит полуостров без своего "отцовского наследства и заботы",

- заявил РИА "Новости" депутат Госдумы от Крыма, бывший вице-премьер республики Руслан Бальбек.

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Украинский полуостров Крым присоединился к России по итогам стремительно организованного референдума весной 2014 года. За воссоединение с РФ проголосовали более 95% жителей полуострова и Севастополя. Страны Запада посчитали это аннексией полуострова. После этого в отношении России со стороны США и Евросоюза были введены санкции, которые несколько раз расширялись на фоне вооруженного конфликта в Донбассе, на востоке Украины.







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