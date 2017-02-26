Нидерланды изучат возможность выхода из еврозоны

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Парламентарии от голландской оппозиционной партии «Христианско-демократический призыв» запросили отчет о том, стоит ли Нидерландам отказаться от использования европейской валюты.

Ожидается, что общее обсуждение этого вопроса состоится после всеобщих выборов, которые пройдут 15 марта, пишет Independent.

«Проблемы с европейской валютой не решены. Это возможность для всех нас смотреть вперед», - заявил представитель «Христианско-демократического призыва» Питер Омтзигт. По его словам, крайне низкая процентная ставка, установленная Европейским центральным банком, наносит ущерб голландским вкладчикам.

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Во многих европейских странах нарастает критика Евросоюза, и популистские партии надеются использовать это для победы на выборах.

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