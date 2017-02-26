Автомобиль въехал в толпу людей на юго-востоке Лондона

Lielbritānijas policija. Ilustratīvs foto
 

Lielbritānijas policija. Ilustratīvs foto. Фото: REUTERS/Scanpix

В юго-восточной части Лондона автомобиль врезался в забор, предварительно протаранив толпу пешеходов. Как сообщает The Telegraph, инцидент произошел в воскресенье, 26 февраля, в районе Беллингем.

В результате аварии пострадали пять человек, все они госпитализированы. В Twitter-аккаунте @Kent_999s, где публикуется информация о ЧП в городе, говорится, что трое раненых (двое мужчин и женщина) находятся в критическом состоянии.

Daily Star отмечает, что находившийся за рулем мужчина арестован по подозрению в опасном вождении. По информации @Kent_999s, водитель был пьян.

Реклама

Twitter

Еще по этой теме
В Германии водитель автомобиля умышленно врезался в группу людей

В Германии водитель автомобиля умышленно врезался в группу людей

Чудовищная авария в Новом Орлеане: десятки жертв

Чудовищная авария в Новом Орлеане: десятки жертв


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 103000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 5250 EUR

reklama.vesti.lv

Какая кроха! Сергей Лазарев вывел сына на сцену Wo&Men

Какая кроха! Сергей Лазарев вывел сына на сцену

Бегите без оглядки: 5 знаков Зодиака, которые задушат вас ревнос Wo&Men

Бегите без оглядки: 5 знаков Зодиака, которые задушат вас ревнос

«Золотую малину» как худший фильм получила «Америка Хиллари» Showbiz

«Золотую малину» как худший фильм получила «Америка Хиллари»

В США назвали самые надежные автомобили Hi-Tech

В США назвали самые надежные автомобили

Газманов заявил о геноциде российских артистов на Евровидении Showbiz

Газманов заявил о геноциде российских артистов на Евровидении

Великобритания

TVNET спрашивает

Как часто вы путешествуете? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Сдают Дом, Юрмала
Сдают Дом, Юрмала 1300 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
TEHNISKO DIREKTORU
TEHNISKO DIREKTORU
PIEGĀDES ĶĒDES KONTROLIERIS(-E) ...
PIEGĀDES ĶĒDES KONTROLIERIS(-E) ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
http://alkoutlet.lv

Темы

 