Автомобиль въехал в толпу людей на юго-востоке Лондона

В результате аварии пострадали пять человек, все они госпитализированы. В Twitter-аккаунте @Kent_999s, где публикуется информация о ЧП в городе, говорится, что трое раненых (двое мужчин и женщина) находятся в критическом состоянии.

Daily Star отмечает, что находившийся за рулем мужчина арестован по подозрению в опасном вождении. По информации @Kent_999s, водитель был пьян.

Twitter

BELLINGHAM update: A man was arrested for suspected dangerous driving after five people were hit by a car on Bromley Road this morning. pic.twitter.com/gpQC23HaYM— Kent 999s (@Kent_999s) 26 февраля 2017 г.