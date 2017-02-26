В Беларуси тысячи протестуют против налога на тунеядство

Акции протеста против декрета Лукашенко проходят в Витебске, Бобруйске, Барановичах и Бресте.

Тысячи человек в целом ряде городов Беларуси в воскресенье, 26 февраля, протестуют против налога на тунеядство, введенного президентским декретом «О предупреждении социального иждивенчества». Как передает агентство БелаПАН, акции проходят в Витебске, Бобруйске, Барановичах и Бресте.

В первых двух городах на улицы вышли в общей сложности около 2 тысяч человек. В Барановичах митинг посетили порядка 300 человек.

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В Бресте собравшиеся на центральной площади Ленина в количестве около 250 человек сначала скандировали лозунги в поддержку отмены декрета, а потом двинулись в сторону здания областной администрации.

Ранее аналогичные акции состоялись в Минске, Гомеле, Гродно, Могилеве. Ряд участников тогда получил повестки из милиции, поскольку проведение массовых мероприятий не было санкционировано местными властями.

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