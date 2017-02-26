Всемирные военные игры в Сочи названы лучшими в истории

Президент Международного совета военного спорта (CISM) Абдулхаким Аль-Шино назвал III зимние Всемирные военные игры в Сочи лучшими в истории соревнований по организации и готовности спортивных объектов.
«Россия открывает свое сердце для всех стран. Такие соревнования вдохновляют делегации приехать сюда и общаться, поддерживать контакты», - цитирует ТАСС Аль-Шино.
Президент CISM назвал организацию соревнований в Сочи «серьезным вызовом» для Германии, которая будет проводить Игры в 2021 году.
III зимние Всемирные военные игры завершатся 28 февраля.Еще по этой теме