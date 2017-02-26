Двигатель самолета «Аэрофлота» загорелся при вылете из Цюриха

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании «Аэрофлот» совершил экстренную посадку в аэропорту Цюриха. Перед этим борт два часа вырабатывал топливо вблизи аэропорта.

Рейс SU2391 отправился из Цюриха в Москву в 15:15 мск, но вскоре после вылета, по словам представителей аэропорта, на борту возникла «непредвиденная ситуация».

По данным наблюдавших за самолетом плейнспоттеров, у лайнера загорелся левый двигатель.

Реклама

Twitter

Представители «Аэрофлота» заявили, что пассажиры будут доставлены в Москву ночным рейсом, который вылетит в 00:35 мск. О причинах произошедшего ничего не сообщается.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jūrmala, 5250 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 160000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR

reklama.vesti.lv

Женщина нашла iPhone: то, что она обнаружила, повергло ее в ужас Hi-Tech

Женщина нашла iPhone: то, что она обнаружила, повергло ее в ужас

20-летняя британка шокировала старческим лицом Wo&Men

20-летняя британка шокировала старческим лицом

От Украины на «Евровидении-2017» выступит рок-группа O.Torvald Showbiz

От Украины на «Евровидении-2017» выступит рок-группа O.Torvald

Бегите без оглядки: 5 знаков Зодиака, которые задушат вас ревнос Wo&Men

Бегите без оглядки: 5 знаков Зодиака, которые задушат вас ревнос

Пикантный снимок Ани Лорак восхитил поклонников Showbiz

Пикантный снимок Ани Лорак восхитил поклонников

Авиация

TVNET спрашивает

Как часто вы путешествуете? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
330 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Сдают Дом, Юрмала
Сдают Дом, Юрмала 1300 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS UN KLIENTU SERVISA S ...
PĀRDOŠANAS UN KLIENTU SERVISA S ...
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
GRĀMATVEDE/-IS
GRĀMATVEDE/-IS
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 