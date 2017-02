Двигатель самолета «Аэрофлота» загорелся при вылете из Цюриха

Рейс SU2391 отправился из Цюриха в Москву в 15:15 мск, но вскоре после вылета, по словам представителей аэропорта, на борту возникла «непредвиденная ситуация».

По данным наблюдавших за самолетом плейнспоттеров, у лайнера загорелся левый двигатель.

ALERT Aeroflot #SU2391 will return to Zurich after fire was reported on left engine during takeoff (pic: @Sebb8911) pic.twitter.com/6fkUvCsN5C— AIRLIVE (@airlivenet) 26 февраля 2017 г.