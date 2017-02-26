Российские военные получат в 2017 году 160 новых самолетов и вертолетов

Российские военные в 2017 г. планируют получить около 160 самолетов и вертолетов, основная часть из них поступит в Воздушно-космические силы (ВКС), передает ТАСС.

«Всего около 140 самолетов и вертолетов должно поступить в ВКС в этом году. Плюс еще морская авиация, поэтому всего около 160 единиц новой техники», - сообщил журналистам главком ВКС Виктор Бондарев.

Сегодня доля новой авиационной техники в ВКС составляет около 55%, и войска продолжают ее получать. «Заводы вышли на проектную мощность, и проблем с поставкой техники я сегодня не вижу», - сказал Бондарев.

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В 2016 г. ВКС получили 139 новых летательных аппаратов.

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