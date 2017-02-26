Началась блокада направления Донецк-Мариуполь

Шахта имени Засядько в Донецке
 

Шахта имени Засядько в Донецке. Фото: TASS/Scanpix

Укрепление расположено в районе поселка Новотроицкое в контролируемой Киевом части Донецкой области.

Участники торговой блокады Донбасса установили первый редут на Мариупольском направлении. Об этом сообщается на странице штаба блокады в Facebook.

По информации организаторов блокады Донбасса, главной задачей редута в районе поселка Новотроицкое является блокирование контрабанды и контрафакта на линии Донецк-Мариуполь.

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«Редут получил название «Соловейко» и является первым на Мариупольском направлении», – говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что сейчас ведутся работы по инженерному обустройству местности, создаются отряды для разведки и перекрытия полевых путей. Также организаторы сообщили, что сеть редутов будет расширяться.

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