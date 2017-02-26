За 2016 год в Германии было совершено более 3,5 тысячи нападений на беженцев

Беженцы на острове Лесбос
 

Беженцы на острове Лесбос. Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


560 человек получили ранения в результате более 3500 нападений, которые были совершены на беженцев в Германии в прошлом году. 43 из них - дети.

По данным правительства ФРГ, в 2016 году на беженцев и общежития для них в Германии было совершено 3 533 нападения. Об этом говорится в ответе федерального министерства внутренних дел на парламентский запрос, сообщают в воскресенье, 26 февраля, издания Funke Mediengruppe.

2 545 атак были осуществлены на ходатайствующих об убежище вне стен их жилья. 988 раз нападали на сами общежития, годом ранее имел место 1 031 такой случай. За весь 2016 год при подобных преступлениях получили ранения 560 человек, в том числе 43 ребенка.

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Кроме того, известны 217 случаев нападений на волонтеров и благотворительные организации.

В последнее время заметна тенденция к снижению числа актов насилия по отношению к мигрантам, пишут газеты Funke Mediengruppe.

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