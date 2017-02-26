В Германии арестовали водителя, наехавшего с ножом на пешеходов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Мотивы мужчины пока неизвестны.

По требованию прокуратуры Гейдельберга суд в воскресенье, 26 февраля, выдал ордер на арест 35-летнего гражданина Германии, который в субботу за рулем легкового автомобиля въехал в группу людей в центре этого города.

Арестованного подозревают в убийстве, попытке совершения убийства, нанесении тяжких телесных повреждений, а также попытке совершения убийства по неосторожности.

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Как сообщили в полиции, задержанный является студентом и живет в Гейдельберге. Машину, на которой он совершил наезд на людей, мужчина взял в прокат две недели назад в этом городе. Его мотивы пока неизвестны, в настоящее время нет указаний на террористическую и экстремистскую подоплеку преступления. Ранее он не был известен полиции.

Против полицейского также начато расследование о правомерности использования огнестрельного оружия при задержании.

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