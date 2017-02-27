США призвали Россию соблюдать тишину на Донбассе

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

В Госдепе осудили нападение сепаратистов на миссию ОБСЕ.

Госдеп США призвал Россию и «сепаратистов, которых она поддерживает», немедленно начать соблюдать режим прекращения огня на Донбассе. Соответствующее заявление обнародовано на сайте американского ведомства в воскресенье, 26 февраля.

«Соединенные Штаты внимательно следят за ростом насилия на востоке Украины в последние недели и нежеланием смешанных российско-сепаратистских сил соблюдать договоренности о прекращении огня, предусмотренные минскими соглашениями», – говорится в сообщении.

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США также осуждают нападение российско-террористических войск на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и захват ими беспилотного летательного аппарата миссии.

«Необходимо, чтобы эти силы прекратили атаки на гражданскую инфраструктуру, включая Донецкую фильтровальную станцию водоснабжения. США вновь призывают Россию и боевиков, которых она поддерживает, немедленно прекратить огонь, вывести все тяжелые вооружения и предоставить полный и беспрепятственный доступ наблюдателям миссии ОБСЕ», – подчеркнули в Госдепе.

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