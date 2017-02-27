Янукович развелся с женой после 45 лет брака

Экс-президент живет с сестрой своей бывшей кухарки.
Беглый президент Украины Виктор Янукович развелся с женой Людмилой после 45 лет супружеской жизни. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
По словам Януковича, сейчас он живет в неофициальном браке с сестрой своей бывшей кухарки, вместе с которой бежал из Украины в 2014 году.
Финансово его поддерживает, по словам Януковича, старший сын Александр.
«Во время разговора Янукович не раз путался и старался избегать сложных вопросов, однако откровенно рассказал о личной жизни», – отмечает издание.Еще по этой теме