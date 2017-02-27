Российский чемпион погиб в страшном ДТП

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Alexander Shcherbak/TASS/Scanpix

Член сборной России по маунтинбайку Антон Гоголев погиб в результате ДТП в Сочи. Ехавший на тренировку велосипедист попал под колеса легкового автомобиля.

В Сочи спортсмен находился на сборах и ехал в тренировочной форме национальной сборной России на велосипеде по улице города. Как рассказали в Главном Управлении МВД по Краснодарскому краю, на трассе Адлер-Сочи, водитель иномарки сбил велосипедиста, пытаясь совершить обгон, передает «Интерфакс».

В тяжелом состоянии Гоголев был госпитализирован, где от полученных травм позже он скончался.

Отмечается. что водитель ДТП с места происшествия не скрылся и сдал все необходимые анализы.

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Видео

По некоторым данным, в момент аварии он находился в состоянии наркотического опьянения, сообщает «Вести-Сочи». На данный момент, следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тем временем, кадры страшного ДТП попали на видео. На записи еще живой спортсмен лежит на асфальте в ожидании медицинской помощи.

Отметим, что Гоголев – известный российский велосипедист, член сборной России по маунтинбайку. В 2012 году он завоевал титул чемпиона России по маунтинбайку среди мужчин в 2012 году, а в 2014 году стал чемпионом России по велоспорту-маунтинбайку среди мужчин.

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