Трамп поручил увеличить расходы на оборону

 

Фото: ALAA AL-MARJANI / REUTERS

Белый дом рассмотрит предложение президента США Дональда Трампа о формировании нового бюджета с учетом резкого увеличения расходов на оборону страны, пишет The New York Times.

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По данным Associated Press, предложения по бюджету на 2018 год передадут в понедельник, 27 февраля.

Уточняется, что расходы на социальное и медицинское обеспечение не будут сокращены. При этом «на десятки миллиардов долларов» сократят бюджет министерства по охране окружающей среды.

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Ранее Трамп, выступая на Конференции консервативных политических действий, заявил, что администрация Соединенных Штатов намерена запросить «массивный» бюджет для вооруженных сил страны.

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