Трамп поручил увеличить расходы на оборону

Белый дом рассмотрит предложение президента США Дональда Трампа о формировании нового бюджета с учетом резкого увеличения расходов на оборону страны, пишет The New York Times.
- Еще один кандидат Трампа отказался от должности в Пентагоне сегодня
- Трамп отказался присутствовать на ежегодном ужине с корреспондентами Белого дома вчера
- Трамп призвал своих сторонников устроить многомиллионный митинг 25 февраля 2017 г.
- Трамп назвал CNN и New York Times анекдотом 25 февраля 2017 г.
- На конференции Трампа раздали российские флаги 24 февраля 2017 г.
По данным Associated Press, предложения по бюджету на 2018 год передадут в понедельник, 27 февраля.
Уточняется, что расходы на социальное и медицинское обеспечение не будут сокращены. При этом «на десятки миллиардов долларов» сократят бюджет министерства по охране окружающей среды.
Ранее Трамп, выступая на Конференции консервативных политических действий, заявил, что администрация Соединенных Штатов намерена запросить «массивный» бюджет для вооруженных сил страны.Еще по этой теме