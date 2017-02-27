СМИ сообщили о крупном ДТП в Греции с участием сына мультимиллионера

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Porsche

В Греции автомобиль Porsche, за рулем которого находился Йоргос Вакакис, сын мультимиллионера, владельца сети супермаркетов Jumbo, на огромной скорости врезался в припаркованную на стоянке Honda Civic. Об этом сообщает «Прото тема».

В результате погибли 33-летняя женщина с ребенком, находившиеся в тот момент в Honda, а также сам Вакакис и его друг.

ДТП произошло во второй половине дня в воскресенье, 26 февраля, на автомагистрали Афины — Ламия. По предварительным данным, водитель Porsche не справился с управлением и вылетел с дороги.

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От столкновения с другим автомобилем обе машины загорелись. Отмечается, что

на автомагистрали разрешена скорость до 120 километров в час, однако Porsche, очевидно, ехал намного быстрее.

Несколько дней назад Йоргос Вакакис приехал из США, где он учится в университете, на каникулы в Грецию и вместе с другом направлялся в город Дельфы. Молодого человека называли преемником отца в компании Jumbo, владеющей сетью более чем из 80 магазинов в южноевропейских странах.


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