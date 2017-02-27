В Якутске бойцовская собака загрызла лежавшего в коляске ребенка

В Якутске собака бойцовской породы загрызла двухмесячного ребенка, который находился в детской коляске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Якутии.
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«Предварительно установлено, что днем 27 февраля 2017 года около 16 часов в частном домовладении, расположенном на улице Челюскина в городе Якутске, собака бойцовской породы – питбультерьер – укусила за голову двухмесячного ребенка, который находился в детской коляске на улице», — сообщили в СК.
От полученной травмы ребенок умер на месте.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в настоящее время следователи осматривают место происшествия.
По факту гибели ребенка следственные органы проводят доследственную проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
20 февраля сообщалось, что в Дагестане собаки загрызли 9-летнюю девочку.Еще по этой теме