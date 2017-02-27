Опрос: работу Трампа одобряет рекордно низкое число американцев

Согласно данным последнего опроса NBC News / Wall Street Journal, рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа находится на отметке в 44% — рекордно низкой отметке для президента и действующей администрации.

Как сообщается, Трамп начал работу в должности президента с рекордно низким рейтингом одобрения, чем любой из его предшественников.

В результате опроса, проведенного 18–22 февраля, 48% американцев заявили, что они не одобряют работу Трампа в качестве президента, а 32% сказали, что его первый месяц в офисе показывает, что он не создан для этой работы.

Реклама

Отмечается, что новый опрос появился всего за пару дней до того, когда у Трампа запланировано выступление перед обеими палатами конгресса, традиционное обращение, в котором президент излагает свое видение для будущего страны.

Ранее сообщалось, что Трамп снова назвал сообщения о его связях с Россией «фейком» демократов и СМИ.