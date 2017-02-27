Киев об ультиматуме ЛДНР: Это попытка напугать

Сепаратисты не пойдут на «национализацию» предприятий, убежден замминистра по вопросам временно оккупированных территорий.

Сепаратисты не пойдут на «национализацию» предприятий, так как они окажутся никому не нужными.

Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает InfoResist.

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Сегодня ЛДНР выдвинули ультиматум Киеву: если торговая блокада не прекратиться, то на предприятиях украинской юрисдикции на территории, подконтрольной сепаратистам, будет введено внешнее управление.

«Это попытка нас попугать. Речь идет о системообразующих предприятиях, которые задействованы в вертикально-интегрированных компаниях и являются и как отдельно взятое звено, и в цепочке производственного цикла», - сказал он.

По его словам, очень сложно разорвать эту цепочку и найти сбыт продукции.

«И продукция этих предприятий далеко не востребована в России. Если говорить о тех же самых шахтах, там своего угля выше крыши, не знают, куда девать, закрывают шахты. Поэтому пусть себе болтают все, что угодно. Я в это не верю», - говорит он.

Вчера сообщалось, что Кабмин на ближайшем заседании рассмотрит порядок товарообмена с ДНР и ЛНР.

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