Ieva Čīka/LETA
 

Ieva Čīka/LETA. Фото: AP/LETA

Совет Евросоюза одобрил введение безвизового режима между странами ЕС и Грузией. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

«Это соглашение сделает народы Грузии и стран ЕС ближе друг к другу и будет способствовать укреплению туризма и деловых связей», – говорится в сообщении.

В соглашении указано, что «гражданам Грузии с биометрическими паспортами не нужна будет виза для поездки в ЕС на срок до 90 дней для проведения деловых, туристических поездок или поездок в семейных целях».

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Также Совет ЕС сегодня поддержал механизм приостановки безвизового режима с третьими странами,

который должен подстраховать от возможного наплыва мигрантов. Ранее механизм приостановки безвиза согласовал Европарламент.

Теперь Совет ЕС и Европарламент должны подписать принятые правила. Подписанный текст будет опубликован в официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней.

Как сообщал Корреспондент.net, церемония подписания безвизового режима Евросоюза с Грузией состоится в Брюсселе 1 марта.

Напомним, 10 февраля президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина к лету этого года получит безвиз с ЕС.

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