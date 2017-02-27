В Южной Корее назвали организаторов убийства брата Ким Чен Ына

 

Фото: AP/Scanpix

Разведка Южной Кореи считает, что организаторами убийства единокровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Чон Нама - являются сотрудники двух северокорейских министерств. Об этом, как сообщает Reuters, заявили в парламенте страны.

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Среди восьми подозреваемых в преступлении четыре человека работают в Министерстве государственной безопасности КНДР, еще двое - в Министерстве иностранных дел, заявил журналистам один из членов парламента Ли Чхоль Ву со ссылкой на информацию спецслужб. По его словам, таким образом, речь идет о случае терроризма, организованном двумя ведомствами.

Полиция Малайзии 14 февраля подтвердила смерть Ким Чон Нама, который почувствовал себя плохо в аэропорту Куала-Лумпура

и скончался по пути в больницу. По версии следствия, брата Ким Чен Ына атаковали две женщины, одна из них накинула ему на лицо ткань, пропитанную ядом.

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Накануне министр здравоохранения Малайзии Субраманиам Сатхасивам рассказал по итогам вскрытия тела Ким Чон Нама, что его смерть наступила в течение 15-20 минут от большой дозы нервно-паралитического токсина VX. Это вещество причислено ООН к химическому оружию массового поражения. Его называют самым токсичным из всех искусственно синтезированных человеком химикатов.

По делу о смерти Ким Чон Нама подозревают по меньшей мере восемь человек.

Четверо из них задержаны - гражданки Вьетнама и Индонезии, которых подозревают в нападении на брата Ким Чен Ына, близкий знакомый одной из них, гражданин Малайзии, а также гражданин КНДР.

Задержанные женщины сообщили на допросе, что считали, будто они участвуют в розыгрыше. Однако на прошлой неделе руководитель национальной полиции Малайзии Халид Абу Бакар заявил, что, по данным следствия, подозреваемые знали, что используют яд во время атаки, и прошли предварительную подготовку.

По сведениям правоохранительных органов Малайзии, еще четверо северокорейских граждан покинули Куала-Лумпур в день инцидента и сейчас находятся в Пхеньяне. Кроме того, стражи порядка хотят допросить еще двоих - сотрудника посольства КНДР в Малайзии и работника северокорейской авиакомпании Air Koryo.

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