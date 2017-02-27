Кандидат в премьеры Нидерландов: Выброшу соглашение Украина-ЕС

Кандидат в премьер-министры Нидерландов Сибранд Бума заявил, что он «выбросил» бы законопроект о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС «в корзину».

Еще по этой теме Ассоциация Украина-ЕС: в парламенте Голландии - за 21 февраля 2017 г.

Об этом кандидат от нидерландской христианско-демократической партии CDA сказал в ходе теледебатов перед всеобщими выборами 15 марта, передает EUobserver.

Отмечается, что Бума, у которого есть надежды стать следующим нидерландским лидером, с самого начала сказал, что не может предсказать, что он сделал бы, но впоследствии заявил, что отозвал бы ратификацию документа.

Реклама

На днях парламент Нидерландов ратифицировал ассоциацию с Украиной. Однако это голосование не является конечным шагом. Для завершения процедуры должна проголосовать верхняя палата (Сенат), а затем подписать король.

Еще по этой теме