Кандидат в премьеры Нидерландов: Выброшу соглашение Украина-ЕС

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Кандидат в премьер-министры Нидерландов Сибранд Бума заявил, что он «выбросил» бы законопроект о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС «в корзину».

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Об этом кандидат от нидерландской христианско-демократической партии CDA сказал в ходе теледебатов перед всеобщими выборами 15 марта, передает EUobserver.

Отмечается, что Бума, у которого есть надежды стать следующим нидерландским лидером, с самого начала сказал, что не может предсказать, что он сделал бы, но впоследствии заявил, что отозвал бы ратификацию документа.

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На днях парламент Нидерландов ратифицировал ассоциацию с Украиной. Однако это голосование не является конечным шагом. Для завершения процедуры должна проголосовать верхняя палата (Сенат), а затем подписать король.

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