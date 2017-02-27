Медведев: Россия справилась с кризисом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что стране удалось справиться с кризисом, вызванным проблемами в мировой экономике. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Сегодня уже можно твердо сказать, что мы со всеми этими вызовами научились справляться. Падение валового внутреннего продукта прекратилось», — сказал Медведев на инвестиционном форуме «Сочи-2017».

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что Россия выходит из жесткого экономического кризиса.

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Он также подчеркнул, что в этом году ожидаетcя экономический рост.

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