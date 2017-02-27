Ляшко намерен стать президентом Украины

Олег Ляшко
 

Олег Ляшко. Фото: TASS/Scanpix

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил о своих планах выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Украины.

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«Я собираюсь баллотироваться на следующих выборах в президенты Украины», — заявил Ляшко в видеообращении на своей странице в Facebook, добавив, что надеется на победу.

Очередные выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.

На выборах 2014 года Ляшко занял третье место, набрав 8,32% голосов.

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Ранее лидер «радикалов» Олег Ляшко заявлял, что на должность председателя Верховной рады Украины не претендует, и в коалицию его фракция не войдет. По его словам, речь идет о фейковых новостях о том, что Радикальная партия ведет тайные переговоры об участии в формировании новой коалиции или о присоединении к старой коалиции, и за это ему предлагают пост спикера.

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